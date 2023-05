Influencerka dokumentowała, jak zmieniały się jej tatuaże na brzuchu w trackie ciąży. Pokazała zdjęcia PO porodzie (ZDJĘCIA)

Izabela 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Jakoś mi nie jest jej szkoda. Tatuaże są obrzydliwe. Skąd ta moda na to pytam??? Czy Ci ludzie nie mają luster i tak się okaleczają ?? Te bazgroły na całym ciele co to ma wogole być pytam? Przecież to jest okropne. Ludzie skąd ta moda ???