Influencerka, której goście weselni uczestniczyli w śmiertelnym wypadku, odpowiada na krytykę: "Nigdzie nie napisałam, że przyczyną było STARSZE AUTO"

Martynka 40 min. temu

Nie rozumiem, dlaczego ktoś miałby bronić jej wypowiedzi. To, co napisała było wyzbyte empatii do ludzi, którzy zginęli przez jej gości właśnie. Zero współczucia. No i zero klasy rzecz jasna. Mogła to przemilczeć. Tak na prawdę nic nie tłumaczy tego wypadku. Ktoś z jej bliskich spowodował wypadek. A ona wyjeżdża, że powodem śmierci ofiar było stare auto. Według mnie powinna przeprosić za swoje słowa. To mogło bardzo skrzywdzić bliskich ofiar. Pani Martyno wszystkiego najlepszego na Nowej drodze życia. No i troszkę mniej Instagrama.