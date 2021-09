Tragiczny finał wesela znanej influencerki. Jej goście uczestniczyli w śmiertelnym wypadku samochodowym

Śka 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Warmińskie drogi są pełne niebezpiecznych zakrętów i nie bez powodu wymalowane są tam podwójne ciągłe. Ale co to za ograniczenie dla króla szos w nowym mercedesie, prawda? Jedzie sobie taki i ścina zakręty, bo przecież on jest bezpieczny, bo ma nowoczesne systemy... A inni? - co go to...