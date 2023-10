Influencerka twierdzi, że była świadkiem grupowego seksu w domu Teamu X: "To działo się NOTORYCZNIE"

Afera z polskimi youtuberami z godziny na godzinę zatacza coraz szersze kręgi, a głos zabierają kolejne osoby, zarówno należące do świata Internetu, jak i spoza niego. Na przykład Julia Kostera , która mieszkała ze Stuu w willi pod Warszawą w ramach projektu Team X, zapewniła, że nie miała wiedzy o niepokojących zachowaniach poszczególnych osób, zarówno przed przystąpieniem do projektu, jak i w trakcie jego trwania. Lexy z kolei miała zdawać sobie sprawę z "preferencji" Burtona...

Paulina Kostrzycka ujawnia, co widziała w willi Teamu X

Byłam wielokrotnie przestrzegana przed mówieniem czegokolwiek na temat tego, co widziałam - zapewnia. Usłyszałam, że była to jednorazowa sytuacja, że wszyscy byli pod wpływem różnych środków i nikt nic z tego nie pamięta.

Influencerka zgłosiła sprawę na policję. Bez skutku

To nie była jednorazowa sytuacja, ani jedna impreza, to działo się notorycznie. A ofiarami jest co najmniej kilkanaście dziewczyn. Był to schemat polegający na upijaniu, podawaniu różnych substancji, wykorzystywaniu małych dziewczynek z użyciem swojej popularności - podkreśla, zapowiadając przy tym: Część z tych osób została ujawniona, część będzie w ciągu najbliższych kilku dni.