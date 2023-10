"Pandora Gate": Julia Kostera wydała oświadczenie. Pisze o "niepokojących zachowaniach"...

Manga 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Mam 35 lat więc jestem za stara na tych jutuberów, nie znam totalnie tych ludzi, nie wiem co dokładnie pokazują w tych interenetach i myślę sobie jakie dziwne czasy nastały. W dobie internetu każdy może być sławny i na tej sławie robić hajs. Niby ok. Ale w praktyce to przerażające jak to wszystko działa, takie miernoty mają napakowane konta bankowe, co oni sobą reprezentują? Robią cokolwiek mądrego, twórczego, rozwijającego dla młodych ludzi? Mają pozytywny wpływ na odbiorów? Czy tylko promują głupotę i pokazują młodzieży ze głupimi filmikami można zrobić karierę, więc w sumie po co się uczyć albo po co iść do normalnej etatowej pracy ... szkodniki, tak samo jak te wszystkie ludziska z Instagrama i tik toka. Np takie konto : mama na obrotach, cringe i żenada, a gawiedź ogląda i laska kasę trzepie. Też sięgam w internecie po lekkie treści, też lubię się pośmiać ale to co reprezentują sobą influencerzy (większość) to jest jakiś żart w porównaniu do tego jakie osiągają profity