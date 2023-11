Influencerka od tatuażu na czole OSZUKAŁA INTERNAUTÓW! "Żałuję, że to zrobiłam" (WIDEO)

No któż by się tego spodziewał. Desperacki ruch w wykonaniu aspirującej pani influencerki okazał się jedynie próbą zwrócenia na siebie uwagi. Niebywałe. Parę dni temu dość głośno zrobiło się o niejakiej Anie Stanskovsky , która za pośrednictwem TikToka pochwaliła się wytatuowanym na czole na dowód miłości imieniem swojego partnera. Ku zdziwieniu absolutnie nikogo influencerka właśnie potwierdziła, że był to jedynie chwyt marketingowy.

Wydziarała na czole imię swojego partnera. Teraz tłumaczy się z oszustwa

Żałuję mojego tatuażu. Ale nie tego - mówi, wskazując na zamalowane czoło. Bo to nie jest prawdziwy tatuaż. Oszukałam internet, bo mam przekaz do młodych ludzi i wszystkich tych, którzy chcą pokryć swoje ciała tatuażami. Chcę, żeby wszyscy wiedzieli, że żałuję moich tatuaży i wy możecie żałować swoich, gdy będziecie starsi. Czuję, że to mój obowiązek. Gdy ludzie widzą mnie w mediach społecznościowych, pierwszą rzeczą, jaką widzą, są moje tatuaże. Jeżeli wpływam na ludzi, to chcę to robić we właściwy sposób.