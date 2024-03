Influencerka poszła do "normalnej pracy". Wyliczyła wady i zalety. Internauci zbulwersowani: "Brawo, odkryłaś życie" (WIDEO)

Influencerka poszła do "normalnej pracy". Wymieniła wady i zalety

Tak po prostu wygląda realne życie ; Brawo, odkryłaś życie; Nie no to jest jakiś hit. Niektórzy to chyba żyją w innej rzeczywistości; To jest żart?; Tydzień chodzi do pracy i nagrywa filmik, jakie są plusy i minusy; Witamy w świecie ludzi dorosłych - czytamy w komentarzach.

Internauci zbulwersowani słowami influencerki

Mam nadzieję, że kiedyś zrozumiecie, iż macie wybór. Żyjemy w XXI wieku, gdzie dzieciaki potrafią sprzedawać rzeczy na Vinted i zarabiać na tym 5/6 tys. miesięcznie. To, że wy chodzicie do pracy na 12 godzin 5, albo 6 dni w tygodniu, to nie jest wasz przymus. [...] Jeżeli wy przychodzicie do pracy i narzekacie, jak wam nie jest ciężko i macie słabe życie, to zmieńcie to po prostu. [...] - wyjaśniła.