Friz UJAWNIA, ile zarabiają influencerzy z jego "stajni": "To są takie kwoty, że mogą je ROZWALAĆ NA GŁUPOTY"

Jeżeli jest ktoś, kto wie, jak kosić w internecie porządne pieniądze, to jest to niewątpliwie Karol Wiśniewski, znany Wam lepiej pod pseudonimem Friz . O zarobkach influencerskiej kasty krążą oczywiście legendy. Na swoim wizerunku zarabia co prawda niewielu, ale mowa tu o kwotach wystarczająco imponujących, aby całe pokolenie młodych Polaków wyrosło z marzeniami o dołączeniu do grona tych "wybranych". Tym razem Friz otwarcie rzucił, jak to wygląda z finansami w jego firmach.

Ile zarabiają podopieczni Friza? Kwoty powalają

Influencerzy, którzy są już na takim poziomie, jak osoby, z którymi pracujemy, to oczywiście zależy od zasięgów. Jak masz powyżej miliona obserwujących, to spokojnie zarabiasz kilkadziesiąt albo nawet kilkaset tysięcy złotych miesięcznie - w zależności od tego, co zrobisz. Jeżeli jesteś mniejszym influencerem - tak jak u nas osoby z "Twoje 5 Minut 2", które mają mniejsze Instagramy po kilkaset tysięcy obserwujących, bo mniej czasu minęło. Oni zarabiają raczej dziesiątki tysięcy złotych . To są jednak takie kwoty, że mogą je rozwalać na głupoty.

[Nie zarabiam] nic. To ile wypłacam, to jest jedna kwestia, ale warto zaznaczyć, ile zarabiam dla firmy - nie wyceniając moich działań z zarządzania firmą, to mój kanał zarabia kilkaset tysięcy złotych w zależności od miesiąca. Do tego dochodzą współprace, co do których uznałem, że wolę w większości zostawiać w firmie. Zwykle to influencer po jakimś czasie, jak jest już wykształcony, powinien połowę zostawiać dla siebie. Więcej niż 50% zarobków zostawiam w firmie, a sobie wypłacam flat fee, które jest mniejsze niż, to co zarabia kanał. Nie jest to jednak mało, zbieram na swoje rzeczy i chcę kupić dom w Hiszpanii między Malagą a Marbellą.