Te gwiazdy żyją w luksusach! Oto NAJDROŻSZE wille i apartamenty w polskim show biznesie (ZDJĘCIA)

P100 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Nie złote krany, tylko w złotym kolorze! Dziękuje! To tylko ludzie! A to, że pokazują wszystkim to co mają… Cóż, nawet Ci co mają dużo, mają bardzo duże kompleksy pochodzenia! Szybkie, łatwe pieniądze: Przetakiewicz, Friz, Halejcio? Kto to jest? Kasa od byłego, kasa z durnych filmów na yt i bogaty mąż! Nie umiejętności, wynalazki lub zdolności!