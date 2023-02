Tak mieszka Ewa Chodakowska: marmurowa łazienka, osobista siłownia i oddzielna garderoba na bieliznę (ZDJĘCIA)

Ewa Chodakowska do tej pory oszczędnie pokazywała w social mediach swój warszawski apartament. Celebrytka obecnie dzieli życie na dwa mieszkania: dwupiętrowy apartament w stolicy o powierzchni 360 metrów kwadratowych oraz mieszkanie w Atenach. Fani widzieli jedynie skrawki mieszkania na zdjęciach w social mediach. Chodakowska po wielu latach zmieniła zdanie co do pokazywania prywatności i zaprosiła telewizyjne kamery do swojego azylu. W środę widzowie "Dzień Dobry TVN" mogli zobaczyć relację z apartamentu Chodakowskiej.