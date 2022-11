Ewa Chodakowska wprost o tym, dlaczego NIE CHCE mieć dzieci: "ZMUSZANIE kobiet do macierzyństwa jest OKRUTNE"

Polka 49 min. temu zgłoś do moderacji 215 57 Odpowiedz

A kto kogo zmusza do posiadania dzieci? To że jakaś ciocia zapyta raz na rok kiedy dzieci? To jest to zmuszanie? Presja społeczna? Ja mam 35 lat, dopiero dojrzałam do tego, że chce mieć dziecko, ale wcześniej nikt mnie o to nie zapytał, nawet własna matka! Ona z góry stwierdziła ze ja pewnie nie chce :). Nie wiem jak jest w mniejszych miastach, ale mówienie o ZMUSZANIU to duuuuża przesada.