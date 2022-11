Ewa Chodakowska chłodno o Annie Lewandowskiej: "Poznałyśmy się i ja na tym etapie zakończyłam znajomość"

Anna Lewandowska i Ewa Chodakowska od lat uchodzą za główne konkurentki branży i nigdy też nie dementowały plotek dotyczących ich animozji. Celebrytki za to co jakiś czas dają do zrozumienia, że któraś wpadła na coś "pierwsza", co jest dosyć wymowne. Ewa Chodakowska, która udzieliła ostatnio szczerego wywiadu Pudelkowi, została zapytana o to, jakie naprawdę łączą ją relacje z żoną Roberta Lewandowskiego. Chodakowska nie ukrywała, że na przyjaźń w tym przypadku nie ma co liczyć.