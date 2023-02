Tak wygląda ociekający luksusem apartament Cleo: złote krany, strefa SPA i domowe studio nagraniowe (ZDJĘCIA)

Podobnie jak wielu polskich celebrytów Cleo na co dzień aktywnie działa w mediach społecznościowych. Wokalistka chętnie dokumentuje w sieci zawodowe poczynania i stosunkowo rzadko dzieli się jednak z fanami szczegółami życia prywatnego. Okazuje się, że jakiś czas temu celebrytka zdecydowała się na przeprowadzkę do nowego mieszkania. Do tej pory artystka unikała raczej chwalenia się nowym gniazdkiem w sieci. Ostatnio postanowiła jednak zaprosić w swoje skromne progi firmę wnętrzarską Cosentino i pokazała, jak prezentują się wnętrza jej apartamentu.

Cleo nie ukrywa, że miała jasno sprecyzowane wymagania co do wyglądu swojego mieszkania. Wokalistka zaaranżowała we wnętrzu apartamentu domowe studio nagraniowe i zafundowała sobie strefę SPA z sauną i pokojem kąpielowym. Do sypialni wstawiła zaś stucalowy ekran, urządzając sobie tym samym własne kino. W mieszkaniu wokalistki znajdują się także liczący kilkadziesiąt metrów salon połączony z kuchnią, garderoby i przestrzeń dla gości. Warto też wspomnieć o łazience wyposażonej w złotą toaletę oraz kran w tym samym kolorze.