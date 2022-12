Inga z "Hotelu Paradise" szokuje wywodem na Instagramie: "Dlaczego samobójcy nie myślą o ludziach PODRÓŻUJĄCYCH POCIĄGIEM?"

Napisaliśmy do Ingi, czy chciałaby się jakoś odnieść do kontrowersji, jaką wywołała swoimi przemyśleniami. Oto, jak próbowała się "wytłumaczyć"...

Ja wraz z podróżującymi dowiedzieliśmy się od konduktora, że nie jest jednak potwierdzone na sto procent, czy to było samobójstwo. Słyszeliśmy różne wersje. Nieważne, czy to było samobójstwo, czy nie. Nadal uważam, że odebranie sobie życia jest dla mnie czymś niezrozumiałym. Ludzie chorzy walczą o życie, modlą się o ten jeden dzień dłużej, a inni po prostu je sobie odbierają, zamiast poprosić o pomoc .

Jako że temat zdrowia psychicznego jest w naszym społeczeństwie szczególnie ważki, już spieszymy z wyjaśnieniami dla Ingi i wszystkich niezorientowanych, że depresja, która może prowadzić do odebrania sobie życia, jest najprawdziwszą w świecie chorobą i to do tego szalenie poważną. Co więcej, nie mamy wątpliwości, że słowa, iż osoby, które targnęły się na życie, nie proszą o pomoc, nigdy nie powinny paść.