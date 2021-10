Inga z "Hotelu Paradise" była PRZEŚLADOWANA przez 46-letniego Francuza! "Ustalił, gdzie mieszka i wynajął w pobliżu pokój"

Jsjshshs 1 godz. temu zgłoś do moderacji 52 4 Odpowiedz

Jeśli już promujecie takie "celebrytki" jak uczestników patologicznych programów poziomu Hotel Paradise czy Love Island to serio niżej się nie da. Serio? Zaraz jeszcze poruszcie koniecznie temat jak jedna z uczestniczek Love Island miała przez wiele lat sponsora-seniora... Co to za poziom. Przecież to świadczy o Was jak o portalu który należy to Wirtualnej Polski. Plotki z życia gwiazd spoko ale bez jak. Jakie to gwiazdy. Niziutki poziom newsów macie. Wiadomo społeczeństwo coraz mniej wymagające ale HP czy LI to serio niziny.