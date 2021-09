Ariana Grande ma stalkera. "Boję się, że będzie chciał mnie ZAMORDOWAĆ"

aha 28 min. temu zgłoś do moderacji 53 0 Odpowiedz

Bardzo jej wspolczuje. Ze mnie zadna gwiazda ani super laska, ale pamietam jak sama balam sie chodzic po ulicy, odbierac poczte, za kazdym jak razem jak ktos dzwonil domofonem to podskakiwalam bo jeden koles z internetu sobie ubzdural ze jestem mu winna malzenstwo, jak powiedzialam nie to wynalazl skads wszystkie moje prywatne dane i opowiadal straszne rzeczy. Mialam 17-19 lat i zrytą na maksa psyche przez to, a nie przylapalam go z nozem pod domem. Stalkerzy powinni byc traktowani na rowni z mordercami, nie powinno sie czekac az kogos zabija.