"Intelektualistka" Zusje odgryza się Marcie Linkiewicz: "Ty trenowałaś mięśnie na Instagramie, a ja trenowałam mózg!"

Ja1 24 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Co to za patowywłoki? Czy ta z gębą opóźnionego w rozwoju brzydkiego chłopca to ta sama co się dała wydymać pseudo raperom w busie ? Bo tej drugiej co wyglada jakby mydło w policzkach przemycała do Meksyku nie kojarzę