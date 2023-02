Internauci BOJKOTUJĄ Hailey Bieber na okładce australijskiego "Vogue'a": "Jesteś nikim bez Justina! Wzięli cię przez przypadek"

gość 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

To jest chore, że są takie grupy zaślepionych fanów Seleny co ją ciągle atakują. I zaciekle bronią Seleny - osoby, tak na prawdę fikcyjnego produktu marketingowego, którego nie znają. To bardzo niebezpieczne. Czy Selena to takie niewiniątko - po tym jak potraktowała przyjaciółkę, która oddała jej nerkę? No chyba nie do końca. A Hailey jest piękną młodą dziewczyną, o bardzo ciekawej urodzie, ma markę kosmetyków, też była w show bizie przed ślubem. Dlaczego tak atakuje się osoby, które ludziom nic złego nie zrobiły?