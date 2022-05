Internauci dociekają, kim jest PIŁKARZ LECHA, z którym spotykała się Fagata. "Podejrzanego" odnaleziono po marce samochodu

Od wtorkowego wieczoru polski internet żyje rozpętaną na nowo dramą między byłymi przyjaciółkami Fagatą i Maszą Graczykowską . Po kilku miesiącach od zerwania stosunków Graczykowska postanowiła ośmieszyć niegdysiejszą koleżankę, publikując w sieci zapisy audio z ich prywatnych rozmów. Swoje kwestie oczywiście usunęła, zostawiając jedynie długi monolog Fagaty rozwodzącej się na temat potencjalnych partnerów, którzy mieliby stać się dla niej przepustką do lepszego życia . Jasne jest, że nagrania pochodzą sprzed kilku lat, zanim to jeszcze Fagata zaczęła spotykać się ze Stuu , któremu w dużej mierze zawdzięcza karierę influencerki.

Ja mam teraz taki plan na życie, że ja nie chcę iść na te studia i szybko muszę znaleźć sobie bogatego faceta. Żeby nie musieć pracować i w ogóle. Ostatnio się spotkałam z takim piłkarzem Lecha i on jest zajebiście bogaty, bo najwięcej zarabia z tego Lecha i jeździ takim super AMG. Czaisz to? (...) A to by było spoko z tym piłkarzem, bo on jest taki głupi i w ogóle gadał takie rzeczy w stylu: "Jakbyś była moją żoną". Czaisz to? Przecież nie musiałabym nic robić - słyszymy na zamieszczonym na YouTube klipie.