Internauci dopatrują się u Sylwii Przybysz kolejnej ciąży. 23-latka odpowiada: "Urodziłam dwójkę dzieci i mam prawo mieć większy brzuszek!"

Niedługo po dwudniowej celebracji para wybrała się w podróż poślubną, o czym również nie zapomnieli poinformować swoich fanów. Influencerzy wybrali się do malowniczej Grecji, aby właśnie tam świętować nowy rozdział w ich wspólnym życiu. Zarówno w social mediach Jasia, jak i Sylwii mogliśmy zobaczyć masę zdjęć z ich greckich wakacji. Nie brakowało romantycznych ujęć czy sesji nad basenem.

Urodziłam dwójkę dzieci i mam prawo mieć większy brzuszek. Po ciąży nie zawsze wszystko magicznie znika. Nie wyobrażam sobie napisać takiego komentarza do kogokolwiek i doszukiwać się ciąży, której nie ma. Na ślubnych filmikach było widać? - czytamy.

Sylwia dodała, że już w trakcie pierwszej ciąży jej ciało uległo dużej zmianie i nie ukrywa, że nie udało jej się wrócić do formy sprzed porodu. Zaapelowała też do fanów, aby nie snuli przez to domysłów dotyczących kolejnego dziecka.