Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski są już po ślubie! (ZDJĘCIA)

Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz to bez wątpienia jedni z najpopularniejszych polskich influencerów, którzy ochoczo relacjonują wspólną codzienność w mediach społecznościowych. 25-latek i jego o dwa lata młodsza żona wciąż konsekwentnie realizują kolejne życiowe plany. Para doczekała się już dwóch córek, Poli oraz Neli, niedawno rozpoczęła także budowę domu. Ostatnie miesiące Sylwia i Jaś spędzili zaś na przygotowaniach do wymarzonego ślubu.

Rankiem Jan Dąbrowski przypomnieli fanom o swoim wielkim dniu, publikując na InstaStories ujęcie z balkonu z podpisem: "To już dzisiaj". Kilka godzin przed ceremonią celebryta i jego przyszła żona przećwiczyli swój pierwszy taniec, co uwieczniła na nagraniu siostra Sylwii. Dąbrowski pokazał także mały przedsmak weselnych dekoracji w postaci tabliczki z powitaniem dla gości. Niedługo później influencer zaprezentował zaś fanom ślubną stylizację w całej okazałości. 25-latek wybrał elegancki smoking z bordową marynarką, pod szyją zawiązał zaś muszkę. Tak wystrojony wsiadł do samochodu i wraz z przyszłą żoną ruszył w kierunku kościoła.