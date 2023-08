Internauci DRWIĄ z sopockiej stylizacji Reni Jusis. Porównali ją do NALEŚNIKA (ZDJĘCIA)

Top of the Top Sopot Festival trwa w najlepsze. Trzeciego dnia muzycznego wydarzenia widzowie w Operze Leśnej i przed telewizorami mieli okazję zobaczyć dwuczęściowy koncert pod hasłem #GreatMoments. Tego wieczora na scenie wystąpili m.in. Agnieszka Chylińska, Julia Wieniawa, Natalia Kukulska oraz Natalia Szroeder, nie zabrakło również nawiązań do jesiennej oferty programowej TVN. W sopockim amfiteatrze zaaranżowano na przykład pokaz mody z uczestnikami "Top Model", publiczność zobaczyła też krótkie wystąpienia Martyny Wojciechowskiej i Kuby Wojewódzkiego. Niestety promowanie programów stacji podczas muzycznego wydarzenia nie wszystkim przypadło do gustu.

Top of the Top Sopot Festival. Oryginalna stylizacja Reni Jusis

Jedną z gwiazd trzeciego dnia Top of the Top Festival była Reni Jusis. Wokalistka na sopockiej scenie wykonała piosenki ze swojej płyty "Trans Misja", która w tym roku obchodzi 20-lecie. Widzowie wydarzenia mogli usłyszeć m.in. utwór "Kiedyś cię znajdę", który wraz z Jusis zaśpiewała Kayah. W kolejnej piosence "It's not enough" artystkę wokalnie wsparła zaś Mery Spolsky.

Reni Jusis do sopockiej Opery Leśnej przybyła w dość oryginalnej stylizacji. Wokalistka zarówno na ściance, jak i na scenie wystąpiła w podkreślającym sylwetkę kombinezonie w bananowym kolorze. Dopasowane wdzianko wykonane było z dwóch rodzajów materiału i sprawiało wrażenie, jakby wokalistka narzuciła tiulowe body na rozciągnięte do ramion żółte rajtuzy. Festiwalowy look Jusis podrasowała również dodatkami, w tym żółtymi gumiakami oraz pokaźnych rozmiarów nakryciem głowy, które to ochoczo eksponowała, pozując do zdjęć fotoreporterom.

Internauci nabijają się ze stylizacji Reni Jusis z Sopotu

Obok stylizacji Reni Jusis z trzeciego dnia Top of the Top Sopot Festival z pewnością nie dało się przejść obojętnie. Strój wokalistki naturalnie nie umknął więc uwadze internautów. Na oficjalnym instagramowym profilu TVN opublikowano nagranie ukazujące Jusis pozującą na sopockiej ściance w żółtym kombinezonie. Pod wspomnianym klipem pojawiło się mnóstwo komentarzy dotyczących stylizacji wokalistki. Wielu otwarcie krytykowało modowy wybór celebrytki i polecali jej nawet zwolnić stylistkę.

Oj, nie był to najlepszy outfit; Co to w ogóle za kreacja i czy to można nosić, bo sorry, pasuje tylko na bal przebierańców; Co autor miał na myśli?; Zwolnić stylistkę w trybie natychmiastowym; Stylista nie dojechał?; Masakra - pisali użytkownicy pod nagraniem z udziałem Jusis.

Co ciekawe, wielu komentującym stylizacja Jusis skojarzyła się z rozmaitymi produktami spożywczymi. Niektórzy byli zdania, że wystrojona w żółty kombinezon i oryginalne nakrycie głowy wokalistka przypomina grzyba, naleśnik czy ziemniaczanego czipsa. W komentarzach na profilu TVN pojawiły się również owocowe porównania - niektórzy na widok Jusis pomyśleli bowiem o soczystej cytrynie czy bananach.

Jest taka odmiana grzyba - Maślak żółty; O, naleśnika bym zjadła...; Kurczę blade, naleśnik; Tzw. strój na banana; Albo kurkę leśną; Czy ona do tej piosenki grzybiarza przebrała się za kurkę? No i fajnie - dzięki Reni. Tegoroczne przebranie na Halloween za żółtko z sadzonego może być hitem; Reni jako cytrynka; Czy to czips solony? - komentowali użytkownicy.

Zobaczcie stylizację Reni Jusis z festiwalu w Sopocie.

