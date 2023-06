Internauci DRWIĄ ze stylizacji Kendall Jenner na pokazie Jacquemusa: "Gdyby noszenie pieluch było MODĄ..." (FOTO)

Internauci krytykują kreację Kendall Jenner

Gdyby noszenie pieluchy było modą; Co za wielka pielucha; Te ubrania są naprawdę obrzydliwe. Kto chciałby nosić coś takiego, niech jakiś projektant pomoże mi to zrozumieć. To nie są ubrania dla normalnych ludzi; A więc to jest moda; Ludzie naprawdę kupują coś takiego i noszą?; Niedorzeczne; Ci ludzie są oderwani od rzeczywistości. Czy te modelki nie czują się głupio, prezentując takie ubrania? - pisali internauci.

Czemu miałaby się czymkolwiek przejmować. Dostaje pieniądze za to, co nosi; Przecież to nie ona zaprojektowała tę kreację; Ona tylko wykonuje swoją pracę; To nie był jej wybór, wylewajcie hejt na projektanta, nie modelkę; Nie interesuje mnie ona, ale przecież to nie był jej wybór. To jej praca. Ona wkłada ubranie i chodzi przez minutę po wybiegu i dostaje za to zapłatę - tłumaczyli internauci.