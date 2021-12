Internauci edukują Izabellę Miko STRASZĄCĄ SZCZEPIENIAMI: "Nie rozumiesz działania szczepionek i tyle!"

katrina przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dziewczyna pisze poniekąd prawdę. W niektórych krajach na Zachodzie są takie sytuacje, że nie możesz wejść do restauracji lub normalnie pracować, bo nie masz kodu QR. Tak, tylko kod QR się liczy. Dla mnie to jest nie do pojęcia. Normalne, dawne życie już nigdy nie wróci. Jesteśmy zastraszani, izolowani. Zaszczepieni atakują niezaszczepionych, nazywając ich foliarzami, mordercami, życząc wylądowania pod respiratorm. Antyszczepionkowcy atakują zaszczepionych życząc im wystąpienia wszelkich skutków ubocznych przyjętej dawki. Gdzie w tym wszystkim podzialiśmy się my, po prostu ludzie? Chcesz zaszczep się- możliwe,że uchronisz się przed ciężkim przebiegiem choroby, ale nie przed zakażeniem się i rozprzestrzenianiem tejże choroby. Więc Pudel nie bądźcie nieobiektywni i nie traktujcie szczepionki jak zbawienia świata. Szczepionki na grypę działają na tej samej zasadzie, mimo to grypa co rok występuje, w innych wariantach,mutacjach. Czy ktoś kiedyś pomyślał o nakładaniu kar na społeczeństwo, które nie chce się szczepić na grypę? No nie, a teraz się to dzieje. Łamane są fundamentalne prawa człowieka- wolność wyboru, swoboda. Koronawirus jest chorobą nową, nieznaną. Każdy organizm przechodzi ją inaczej, nie ma na to reguły. Musimy nauczyć się z tym żyć. Jednak nie myślmy zerojedynkowo, że to albo to jest dobre lub złe. Dajmy ludziom wolność i wybór. Każdy odpowiada za swoje decyzje i swoje życie. Po prostu bądźmy po środku, szanujmy zaszczepionych i nie narzucajmy im swoich poglądów oraz szanujmy niezaszczepionych, choć mam wrażenie, że ta druga grupa traktowana jest przez innych trochę gorzej, a na pewno przez rządy niektórych państw...