Internauci grzmią, że Maryla Rodowicz odwołała koncert przez "nagłą chorobę", po czym pochwaliła się zdjęciem z wyborów. Już się WYTŁUMACZYŁA

Rodowicz odwołała koncert z powodu "nagłej choroby", po czym... poszła na wybory

W dłuuugiej kolejce do głosowania, ponad godzinę stania. Obowiązek obywatelski wypełniony - napisała.

Niestety nie wszystkie komentarze były dla Marylki przychylne, co nie ma jednak związku z samym udziałem w wyborach. Chodzi bowiem o to, że wcześniej piosenkarka odwołała jeden ze swoich koncertów, co tłumaczono jej "nagłą chorobą". Gdy więc fani zobaczyli ją w dobrej formie w lokalu wyborczym, wielu poczuło się oszukanych.