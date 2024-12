Internauci krótko po wizycie Marianny Schreiber w śniadaniówce: "SZKODA DZIECKA". Padła zgryźliwa odpowiedź

Nikt jej nie zrozumie ani tego dziecka. Dziecko jest już duże i samo widzi ze np ojciec nie przyszedł nie zabral na święta a wy się czepiacie matki dziecka. Za pewne pisza to osoby które mają rodziny i niewiele wiedza jak to jest być samotna matka i dziecku które niestety wie i widzi ze np ojciec ma je gdzieś. Wylewacie szambo pomyli na tą kobietę. Proponuje zastanowić się nad swoim życiem a od cudzego się odczepić. Może takiemu 5 latkowi można bajki opowiadać ale na litość to dziecko już widzi co jest grane. Poza tym żadna kobieta która zakłada rodzinę nie marzy o tym żeby ją chlop zostawil i została sama. Zamiast powiedzieć jakieś słowa otuchy i być miłym bo na pewno jest jej ciężej niż być z partnerem to hejtujecie. To jest tak przykre ze nasze społeczeństwo bawi się w specjalistów, aby tylko pokazac jakie to ma ktos zdanie i kogos zmieszać z błotem. To jest naprawdę żałosne. Dziecku się skrzywda nie dzieje drodzy hejterzy. Nie wygląda na taką co by nie miała co jeść, nie jest wulgarna, widać miłość do matki, matki do corki. W czym wy wszyscy macie problem? Czas najwyższy przestać bawić się w specjalistów, psychologów, detektywów i jeszcze innych osób. Nasz kraj zaczyna być okropny.