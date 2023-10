Internauci krytycznie o debacie w TVP. Dostało się też Michałowi Rachoniowi: "Prowadzący wykazał TOTALNY BRAK PROFESJONALIZMU"

Internauci krytycznie o debacie przedwyborczej. Dostało się Michałowi Rachoniowi

Jedyne merytoryczne i konkretne odpowiedzi były ze strony Pana Bosaka oraz Pana Maja, ogólnie debata bardzo słaba promująca obóz rządzący powinna być bezstronna, ale wiadomo, jak w TVP to promują rząd, jak TVN to promują opozycję Po, KO itd... Najlepsza byłaby debata w bezstronnej TV w jednym momencie tylko myślę o Polsacie. Jako jedyni pokazują wszystkie partie uczestniczące w wyborach, jednych mniej, drugich więcej, ale starają się być bezstronni.;

Życzę Wam, by to była ostatnia tak stronnicza debata w naszym kraju. Wystarczy, że każdy kto potrafi obiektywnie spojrzeć na to, co się tu wyprawia, zabierze na wybory jedną niezdecydowaną osobę.;