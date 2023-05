Internauci krytykowali efekty specjalne podczas eurowizyjnego "bejba" Blanki. Teraz sama zabrała głos: "Miałam MIESZANE UCZUCIA"

Blanka była krytykowana za efekty specjalne podczas występu. Co ona na to?

Zobacz także: Natalia Nykiel o Blance i Eurowizji: "Wzbudza to we mnie przedziwne emocje"

Co na to sama zainteresowana? Tego dowiadujemy się z nowego wywiadu Blanki dla Pomponika, którego udzieliła już po powrocie do kraju. Z rozmowy dowiadujemy się, że autorka najsłynniejszego "bejba" w historii Eurowizji planuje odsypiać wysiłek i stres, które generowały kolejne próby i występy przed milionową publiką. Co do tego, co się stanie z jej kreacją sceniczną, nie podjęła jeszcze decyzji.