Internauci krytykują Agnieszkę Włodarczyk za "zajmowanie kolejki" na SORze. Celebrytka tłumaczy: "Ja też płacę ZUS!"

Co to za tren... 7 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Z dzieckiem na SOR - i bardzo słusznie. Ale po co zaraz relacja na insta???????? 🤢🤢🤢 Poinformuje może Pani dalej swoich psychofanów/hejterów, czy była to interwencja uzasadniona, czy nie? To jest grube przekraczanie granic. Jasne, że płaci Pani skladkę i jest osoba decyzyjną, wychowujacą dziecko i za nie odpowiedzialną. Ale tak amo każdy z nas rodziców. Nie warto piać o tym na forum. Potrzebujesz wsparcis w trudnych chwilach ? Zgłoś się do prawdziwych kontaktów - rodziny, przyjaciół, kapelana, grupy wsparcia w kościele , psychoterapeuty, u name it... Tylko nie róbmy z wlasnych dzieci postów na insta. Nie tędy droga.