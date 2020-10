Zagraniczni internauci krytykują Kourtney Kardashian w marynarce od Maffashion: "Myślałam, że ma na sobie SZLAFROK"

Regina 19 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Uważam, że te komentarze są niepochlebne do samej Kourtney i tej drugiej. Ciuchom oberwało się przy okazji, jak się nie lubi danej osoby to wszystko jest źle, fryzura, uroda, ciuchy. Zawsze znajdzie się te kilka komentarzy krytykujących. Myślę, że jeśli choć parę osób kupi i pokaże gdzieś na insta to już jest wiekszy zasięg i zainteresowanie. O gustach się nie dyskutuje, na pewno znajdą się osoby, które to chętnie włożą.