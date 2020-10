Kourtney Kardashian założyła marynarkę od... Maffashion. "NIE MOGĘ KRZYCZEĆ GLOŚNO! Bastek się cieszy!" (FOTO)

Maffashion ma spore powody do radości i nie chodzi tylko o to, że od kilku tygodni realizuje się w roli szczęśliwej mamy. Celebrytka pochwaliła się właśnie spektakularnym sukcesem zawodowym. Kourtney Kardashian oraz jej przyjaciółka Addison Rae paradowały ostatnio po mieście w marynarkach firmy Eppram założonej przez Maff oraz Lanę Nguyen. Biorąc pod uwagę gigantyczne zasięgi, jakie ma w sieci najstarsza z sióstr Kardashian (ponad 102 miliony followersów na Instagramie) oraz Addison (prawie 30 milionów), jest to wielka promocja marki Eppram na całym świecie.