Internauci MASAKRUJĄ Żurnalistę za wywiad z Jakubem Rzeźniczakiem: "Nabiłeś sobie oglądalność, ale straciłeś na wiarygodności"

Gdy Paul MacCartney poznał Heather Mills na uroczystym spotkaniu poświęconym osobom niepełnosprawnym (Heather nosi protezę stopy po wypadku, gdy wjechał w nią motocyklista) i dziwnym trafem ona zagięła na niego parol do tego stopnia, że się z nią ożenił i urodziła mu córkę Beatrice - to wtedy jej kolezanka z wypadów do Dubaju, poszła do mediów i o wszystkim opowiedziała: Heather była zwyczajną dubajówką, za weekend z szejkiem inkasowała setki tysięcy funtów. ujawniono też zdjęcia. Nikt się nie oburzał, ze dzieci patrzą, lecz oburzające było to, że ona przed Paulem to wszystko ukrywała. Nie miażdżono koleżanki za to, że z zazdrości że wyszła za mąż za bogatego muzyka - sypnęła ją. Miażdżono haniebny proceder, bowiem prostytucja nikomu nie przynosi chwały. Ale w Polsce rządzi zaścianek, a zaścianek wybrał PiS i Suwerenną Polskę. Pruderia kwitnie. Wszystko trzeba ukrywać. Zamiatać pod dywan.