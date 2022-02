Internauci MIAŻDŻĄ Antka Królikowskiego pod najnowszym wpisem: "Skala ŻENADY już przekroczona"

Polka 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

No chwyt poniżej pasa ze strony tego pana jednak można być super ojcem kochać i wychowywać nie będąc z w związku z matką dziecka!!!jeśli nie ma miłości nie ma niczego!!!miłość to siła napędowa miłość wybacza jest cierpliwa a ty jak widać jej zwyczajnie nie ma skoro poszedł do innej i nie ma co pleść bez końca .sami muszą się dogadać jak podzielić opiekę nad maleństwem.tak na prawdę to nie wiemy co się wydarzyło że się rozstali w tak drastyczny i nieoczekiwany sposób!wina leży za zawyczaj po obu stronach.