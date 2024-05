Internauci MIAŻDŻĄ artystów po koncercie "Wodecki Twist": "Zemsta Polsatu na Wodeckim"

Afera po koncercie na cześć Zbigniewa Wodeckiego. Internauci są wściekli

To wyglądało jak zemsta Polsatu na Wodeckim. Ciekawe czym wam tak podpadł; Co wy najlepszego zrobiliście z piosenkami Pana Wodeckiego? Nie mogę tego słuchać; Pan Waligóra powinien zapłacić jakąś karę za swój występ. Język polski, język trudny; Dno i metr mułu. To była obraza wielkiego artysty. Za takie coś wszyscy "artyści" powinni dostać bana na koncerty telewizyjne. Profanacja ś.p. Pana Zbyszka! Wstyd; Tragedia, dobrze, że Wodecki tego nie widział; Masakra, Zbigniew Wodecki w grobie się przewraca!; Zniszczyliście arcydzieło - to dopiero sztuka - rozpisują się masowo w social mediach Polsatu.