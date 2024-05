Widzowie Polsatu PODZIELENI po występie Roksany Węgiel w Sopocie: "Świetna jak zawsze" vs. "Kusy strój, wyuzdane ruchy" (WIDEO)

Występ Roksany Węgiel podzielił internautów. Fala komentarzy w sieci

Po występie komentujący są wyraźnie podzieleni. Część internautów twierdzi, że Roxie nie podołała wokalnie podczas występu, a intensywna choreografia tylko tu przeszkadzała, bo powinna się mocniej skupić właśnie na śpiewie. Co ciekawe, wokalistka oberwała też za strój, który zdaniem niektórych miałby być nieodpowiedni do okazji.

"Ludzie, jacy wy wszyscy znawcy... Ciekawe, czy sami lepiej byście zaśpiewali, tańcząc przy okazji i z myślą, że ogląda was pół kraju", "Roxie zawsze miała i ma występ dopracowany do perfekcji pod każdym względem. To świadczy o jej szacunku dla widza i publiczności, przed którą występuje", "Co wy chcecie od tej dziewczyny? Rozwija się, jest starsza i ma swój styl. W jej ubraniu nie widzę nic złego" - argumentowali ci drudzy.