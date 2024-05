Tłum gwiazd na Polsat Hit Festiwal 2024: Roksana Węgiel, Maffashion i Michał Danilczuk, Paulina Sykut-Jeżyna... (ZDJĘCIA)

Sopocki festiwal to nie tylko święto muzyki, ale również idealna okazja do zaprezentowania przemyślanych i przykuwających wzrok stylizacji. W centrum uwagi bez wątpienia znalazła się Roksana Węgiel, która przyodziała mocno wycięte, czarne body i idealnie dopasowane kozaczki. Wiele emocji wzbudziło też pojawienie się na ściance Maffashion i Michała Danilczuka. Tym razem blogerka i tancerz pozowali do zdjęć osobno. Modowa ekspertka postawiła na ciemnobrązowy zestaw, składający się z kusego topu, spódniczki z rozcięciem oraz koszulim Dopełnieniem jej festiwalowego "looku" były białe szpilki z kwiecistą ozdobą oraz złota torebka. Elegancję z seksapilem połączyła Paulina Sykut-Jeżyna, przywdziewając satynową, fioletową suknię z głębokim dekoltem.