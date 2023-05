Gwiazdy tłumnie przybywają na Polsat SuperHit Festiwal: Agnieszka Chylińska, Dawid Kwiatkowski, Nina Terentiew (ZDJĘCIA)

No i mamy lato. Polsat SuperHit Festiwal z rozmachem rozpoczął się w piątkowy wieczór na deskach Opery Leśnej w Sopocie. To już dwudziesta, jubileuszowa edycja imprezy. Z tej też okazji nad Bałtyk ściągnęły same "grube ryby" polskiej branży muzycznej.