Roksana Węgiel przekonuje, że NIE POWIĘKSZYŁA UST: "Twarz się zmienia, a ja bardzo schudłam"

Roksana Węgiel bez ogródek o powiększeniu ust

Roksana Węgiel ma na swoim koncie sporo sukcesów. Nie tylko udało jej się zwyciężyć w "The Voice Kids", ale również wygrała Konkurs Piosenki Eurowizji Junior z piosenką "Anyone I Want To Be". Niestety spora część fanów zamiast o jej sukcesach woli debatować o rzekomych zabiegach, jakich miała poddać się gwiazda. Wielu internautów sugeruje, że Roxie powiększyła usta. W końcu do plotek postanowiła odnieść się sama zainteresowana.