Roksana Węgiel paraduje na próbach do koncertu w CEKINOWYM STANIKU (ZDJĘCIA)

Wielkimi krokami zbliża się Polsat Hit Festiwal 2024 . Władze stacji dołożyły wszelkich starań, by na deskach kultowej Opery Leśnej w Sopocie pojawiły się największe gwiazdy polskiej sceny. Na muzycznej imprezie Polsatu nie zabraknie m.in. Roksany Węgiel , która wyrasta na jedną z wizytówek stacji.

Chociaż dla wielu osób Roksana Węgiel wciąż pozostaje małą dziewczynką, to wraz z przekroczeniem progu pełnoletności, piosenkarka porzuciła przypięty do niej wizerunek grzecznej dziewczynki. Głośno było m.in. o jej stylizacji maturalnej, która nieszczególnie przypadła do gustu Irenie Kamińskiej Radomskiej. Ekspertka od etykiety pozwoliła sobie wówczas na mały przytyk w kierunku młodszej koleżanki z show-biznesu.