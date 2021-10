Internauci MIAŻDŻĄ Mikołaja Jędruszczaka: "CYRK! Oddaj Sylwii psa!"

Rada 23 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Jak nie policja to prawnik, hodowca, ktoś od ochrony zwierząt, weterynarz, mediator, rodzina, przyjaciele, urzędnik niech jej pomoże, niech jadą tam. Z jego rodziną niech się jej rodzina skontaktuje, niech psycholog jedzie tam i tvn, nie tylko Wiki i hotele paradise. To jest akcja. Przemoc psychiczna. Niech Zając z pudla tam jedzie. Dorosli Ludzie a taki wstyd. Animals czy hodowca powinien wziąć tego psa, oddać Sylwii kasę. A może to ustawka by było głośno. To chore. Ci ludzie nie powinni mieć psa razem i osobno.