Sylwia Madeńska o wspólnych wakacjach z Mikołajem Jędruszczakiem: "Próbowaliśmy to jakoś REANIMOWAĆ"

Były różne momenty w naszym życiu. Miałam jechać z koleżanką, to była spontaniczna decyzja. Koleżanka nie mogła. On szukał wakacji, ja szukałam wakacji. Pomyśleliśmy, że powrót do tropików ociepli nasze relacje. Próbowaliśmy w jakiś sposób to reanimować... - wyznaje.