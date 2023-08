Internauci MIAŻDŻĄ tiktokerkę za publiczną krytykę wesela SIOSTRY! Panna młoda wyznała: "Jako jedyna dała pustą kopertę. PŁAKAŁAM"

Uniwersum TikToka dla wielu wciąż może pozostawać zagadką, jednak chyba żadna gwiazda internetu nie marzy o budowaniu rozpoznawalności na medialnym skandalu. Z takim problemem mierzy się teraz Śnieżka Trojan, która przeżywa właśnie kryzys wizerunkowy. Wszystko przez nagranie, które udostępniła w swoich mediach społecznościowych.

Tiktokerka w ogniu krytyki. Publicznie narzekała na wesele własnej siostry

Powód, dla którego wspomniana tiktokerka z dnia na dzień stała się bohaterką dziesiątek krytycznych wpisów, jest mimo wszystko dość poważny. Trojan podzieliła się na tiktokowym profilu nagraniem, w którym opowiada o weselu siostry. Jak przyznała, własne widziałaby zupełnie inaczej, a uczestnikom miał się dłużyć czas. Chwilę później zaczęła wspominać i chwalić... wesele brata.

Całość się rozpoczęła o godzinie 15 i my do domu pojechaliśmy o 21 - mówiła do kamery z wymowną miną. Ja jestem zdania, że niech każdy robi takie wesele, jakie mu się tylko podoba. Chciałabym, żeby moje wesele wyglądało inaczej niż to, na którym byłam. Wspominam wesele mojego brata, było tak super, ja się wtedy super bawiłam. Wystrój był super, była taka fajna ścianka do robienia zdjęć, nie odczuwało się, jak płynie czas.

W dalszej części nagrania, które krąży po sieci, Śnieżka narzeka na miejsce, które podczas wesela miał jej brat. Całość relacjonowała z poważną, nieco rozżaloną miną, narzekając na jego "nietrafione miejsce".

Mi się na weselu nie podoba, jak jest wielki stół, albo dwa czy trzy, gdzie siedzi przy nim 50 osób, bo ja preferuję małe stoły po 6-7 osób. Mieliśmy właśnie te dwa stoły. (...) Ja myślałam, jak zobaczyłam swoje miejsce, że zaraz tutaj będzie mój brat razem z żoną. Okazało się, że siedzi na samym końcu stołu i to w ogóle nawet nie z rodziną, bo rodzina siedziała przy innym stole. To było tak nietrafione miejsce, bo on tam nikogo nie znał, cały czas chodził do nas. Widać było, że ten człowiek się nudzi i widzi osoby po raz pierwszy i nie da się z nimi po prostu dogadać. Nie wiem, dlaczego go tak posadzili, to jest dobre pytanie.

Na efekt nie trzeba było długo czekać, a internauci zalali media społecznościowe krytycznymi komentarzami. Wskazywano, że zrobiła siostrze ogromną przykrość i to przed wielotysięczną widownią, zamiast porozmawiać z nią w cztery oczy. Wkrótce tiktokerka próbowała się bronić i usunęła swoje nagranie, żaląc się na hejt, a na Instastories próbowała przekonywać, że "nie zawiniła" w tej sytuacji. Odniosła się też do sprawy nieco szerzej w odpowiedzi na jedno z pytań.

Jedyne, co powiedziałam, co mi się nie podobało, to usytuowanie mojego brata. Każdy to zauważył, ale wiem, że zrobione było to specjalnie. Nie będę wyciągać prywaty na temat rodziny, ale na weselu po prostu z mojej strony, według mnie i to moja opinia - my jako rodzina panny młodej nie czuliśmy się chciani, co nam później powiedziano. Tyle.

Panna młoda odpowiada na przykre nagranie siostry. "Płakałam"

Było kwestią czasu, aż głos zabierze siostra tiktokerki, która odpowiedziała na kilka uwag internautów za pośrednictwem konta na Twitterze. Wtedy zrobiło się jeszcze mniej przyjemnie, bo panna młoda twierdzi, że Śnieżka i jej chłopak jako jedyni dali jej tego dnia pustą kopertę. Mieli się tłumaczyć, jakoby zapomnieli ją zabrać z hotelu. W końcu polały się i łzy.

Ja bym się ch**owo czuła na miejscu siostry, gdzie pewnie sama była zestresowana w jej wielkim dniu i jeszcze przychodzi jej siostrzyczka i mówi, że na weselu ich brata było lepiej - napisała komentująca.

Tak było... W pewnym momencie wesela płakałam i prowadzący zapytał, czy kończymy - odpisała siostra tiktokerki.

Odniosła się także do tego, jakie miejsce przydzielono ich bratu. Jak zapewnia, nikt się wtedy na nic nie skarżył.

Śnieżka siedziała przy znajomych, z którymi miała naprawdę dobry kontakt. Brawo siedział przy takich wiekowo, jak on + bliżej dzieci. Pragnę dodać, że nikt na weselu się nie skarżył, a Śnieżka i Florian [chłopak tiktokerki - przyp.red.] jako jedyni dali pustą kopertę.

Dziewczyna ma też żal do siostry, że zamiast powiedzieć jej to wszystko w twarz, postanowiła obsmarować ją przed widownią na TikToku.

Kim jest Śnieżka Trojan i czemu wstawiła tiktoka, gdzie jedzie publicznie po weselu swojej siostry? - pytał internauta.

Bo nie potrafiła mi czegoś powiedzieć, patrząc w oczy... - odpisała panna młoda.

