Internauci nie dowierzają, że naprawdę są parą. "Ludzie komentują różnicę w naszych rozmiarach"

Daria

Pewnie zaraz wjedzie tu hipokryzja i podwójne standardy, pod artykułem o Krzyśku wszystkie dziewczyny go wyzywały żeby schudnął, bo to facet, ale tutaj jest dzielna, odwazna, kobieta bodypositive...nie, to nie ejst zdrowe, to choroba