Internauci NIE ROZPOZNAJĄ Annie Lennox. W odpowiedzi 67-latka opublikowała swoje selfie: "STARA, ALE JARA" (FOTO)

Nie ma wątpliwości, że Annie Lennox zalicza się do największych legend muzyki rozrywkowej. Szkocka piosenkarka, która zaczynała w kultowym zespole Eurythmics, osiągnęła w branży wszystko, co mogła, tworząc takie niezapomniane hity, jak Sweet Dreams (Are Made of This), Here Comes the Rain Again czy There Must Be An Angel. W 2014 roku artystka zdecydowała się znacznie ograniczyć tworzenie muzyki na rzecz działalności charytatywnej. Gwiazda nie zrezygnowała jednak z występów na żywo.