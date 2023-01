Internauci oceniają debiut Katarzyny Cichopek w "You Can Dance": "Co ona ma wspólnego z tańcem?" vs "Po co ta złośliwość?"

Katarzyna Cichopek bez wątpienia jest obecnie jedną z największych twarzy TVP. Celebrytkę regularnie można podziwiać w "Pytaniu na śniadanie", gdzie występuje obok życiowego partnera Macieja Kurzajewskiego, widzowie stacji od lat znają ją także jako Kingę Zduńską z "M jak miłość". Kilka miesięcy temu wyszło na jaw, że Cichopek wkrótce zobaczymy w kolejnym programie. Celebrytka dołączyła bowiem do jury "You Can Dance. Nowa generacja".

Katarzyna Cichopek zadebiutowała jako jurorka "You Can Dance". Internauci komentują

W piątek na antenie TVP wyemitowano pierwszy odcinek drugiej edycji "You Can Dance. Nowa generacja". Widzowie w programie mogli podziwiać nie tylko popisy młodych tancerzy, lecz również po raz pierwszy zobaczyć, jak sprawuje się nowy skład jurorski - oprócz Katarzyny Cichopek do Agustina Egurroli dołączyła bowiem także Ida Nowakowska. Jak to na ogół bywa w przypadku programów rozrywkowych, po premierowym odcinku tanecznego show w sieci pojawiło się wiele komentarzy internautów. Widzowie nie tylko ochoczo rozpływali się nad talentem uczestników, wielu oceniło także debiut Cichopek w roli jurorki. Niestety nie wszystkich zachwycił występ celebrytki w programie.

Na facebookowych profilach "YCD" oraz Telewizji Polskiej pojawiło się wiele komentarzy użytkowników krytykujących wybór Cichopek na jurorkę show. Część zarzucała celebrytce, że ta nie ma odpowiednich kwalifikacji, by oceniać taneczne popisy uczestników i byli zdania, iż lepiej w tej roli sprawdziłaby się prowadząca program, Edyta Herbuś.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Festiwal playbacku na Sylwestrze Marzeń

Internauci krytykują debiut Katarzyny Cichopek w roli jurorki

Co ciekawe, niektórym użytkownikom przeszkadzało nawet to, że Cichopek była zbyt pozytywna. Jedni narzekali na "sztuczny" uśmiech celebrytki, inni wytykali jej zaś zbyt dobre oceny występów uczestników.

Serio Cichopek i jej przyklejony uśmiech psuje cały program; Kasia Cichopek w jury to rozumiem, że zna się na tańcu, bo jest byłą żoną Hakiela?; Cichopek daje tylko opinie bardzo dobre. Cały czas zadowolona i ten uśmiech... Edyta lepsza byłaby. Prawdę mówiłaby; Cichopek w jury?! Co ona ma wspólnego z tańcem oprócz byłego męża!!!"; Od kiedy Cichopek zna się na tańcu? - pisali internauci.

Super dzieciaki, niesamowita Ida Nowakowska, Agustin Egurrola oboje są w klimacie, bo cały czas pracują przy tańcu, choreografii... Są w tym programie niezastąpieni, ale zawsze musi być ta czarna owca, nadrabiająca, taki słodzik, niepotrzebny, ale jest. To tak jak w "Mam Talent", Pani Małgorzata, tak tu Pani Katarzyna, są tylko dla ozdoby, bo to jest gra, o której nie mają pojęcia, a ich wnioski można wyczytać z ust, po oczach, ich mimice twarzy. Są po prostu powtarzalne. Nagrajcie kilka programów, a te dwie panie mówią co program to samo" - stwierdził jeden z internautów.

Na szczęście wielu widzów spojrzało na debiut Cichopek w '"YCD" łaskawszym okiem. W komentarzach na oficjalnym facebookowym profilu programu nie zabrakło głosów, że celebrytka jest krytykowana nieco na wyrost. Wielu podkreślało, iż Kasia ma pewne doświadczenie z tańcem i dobrze sprawdza się w roli jurorki. Trudno też, by w programie, w którym występują dzieci, ktoś na siłę miał być złośliwy czy ironiczny...

Po co ta złośliwość? Kasia też pięknie tańczy i zna się na tańcu, reprezentowała Polskę na Eurowizji tanecznej i zajęli bardzo dobra miejsce; Bardzo dużo ma wspólnego z tańcem, tańczy pięknie, pięknie mówi i jest urocza do tej roli; Lubię ten program, a Kasia jest śliczną kobietą; (...) Taki był pomysł produkcji, a Kasia jest super w tej roli; Wcale się nie dziwię, że daje tylko dobre opinie, poziom był na mega wysokim poziomie, co te dzieci potrafią, nie mieści mi się w głowie. Uważam, że Agustin był zbyt surowy co do niektórych tancerzy.... - pisali w komentarzach inni użytkownicy.

Oglądaliście pierwszy odcinek "You Can Dance. Nowa generacja"?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.