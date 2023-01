Rozczochrana Katarzyna Cichopek w wersji saute motywuje do ćwiczeń: "Pierwsze postanowienie noworoczne WDROŻONE W ŻYCIE" (ZDJĘCIA)

Po wyjątkowo intensywnej końcówce roku Katarzyna Cichopek znowu może nieco odetchnąć. Wygląda na to, że widmo procesu sądowego skutecznie ostudziło potrzebę wendety Pauliny Smaszcz , która od jakiegoś czasu powstrzymuje się od ataków na byłego męża i swoją "następczynię".

Mimo napływu obowiązków pełniąca rolę sztandarowej twarzy TVP celebrytka nie zapomina o pracy nad swoją sylwetką. We wtorek 40-latka pokazała na Instagramie, jak wylewa siódme poty na macie treningowej, robiąc przysiady i podnosząc ciężarki pod okiem trenerki personalnej. Na filmiku widzimy rozczochraną gwiazdą "M jak miłość" w obcisłym stroju do ćwiczeń, bez grama makijażu, za to z czerwoną od wysiłku twarzą.