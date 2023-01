Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w szampańskich nastrojach odtrąbiają nadejście 2023 roku kadrami z Nowego Jorku (FOTO)

2022 rok już za nami, a w tymże zdecydowanie działo się niemało. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski coś o tym wiedzą, bo od kiedy "wyoutowała" ich Paulina Smaszcz , o ich kwitnącym uczuciu rozpisywały się wszystkie media. Teraz "Kurzopki" powoli wracają do normalnego życia, a końcówkę roku spędzili dość spokojnie, o czym Kasia informowała już zresztą jeden z tabloidów.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski witają Nowy Rok. Mieli konkretne plany

W krótkiej wymianie zdań z "Faktem" Katarzyna Cichopek przyznała, że tegorocznego Sylwestra spędzi w domowym zaciszu, gdzie będzie jej oczywiście towarzyszył Maciej Kurzajewski . Wszystko z powodu obowiązków zawodowych, gdyż to im przydzielono noworoczny dyżur w "Pytaniu na śniadanie" . Jak jednak zapewniała, nie narzekają i w sumie nie mają nic przeciwko, bo "kochają swoją pracę".

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wspominają wypad do USA. Ładnie razem wyglądali?

Choć obserwujący docenili ich gest, to w komentarzach wybuchła wrzawa. Niektórzy podejrzewali bowiem, że para przebywa obecnie w USA, co kłóciłoby się z ich wcześniejszymi zapewnieniami. Nic bardziej mylnego, gdyż Maciej i Kasia byli w Stanach Zjednoczonych już jakiś czas temu, a zdjęcia, które zaprezentowali, to prawdopodobnie pierwsze wspólne kadry z wcześniejszego wyjazdu.