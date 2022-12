Katarzyna Cichopek zdradza, jak spędzi sylwestra z Maciejem Kurzajewskim. "No nie poszalejemy..."

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski spędzą razem Sylwestra. Mają już plany

Katarzyna Cichopek zdradza, jak powita Nowy Rok. "Nie poszalejemy z Maćkiem"

No, nie poszalejemy z Maćkiem, bo musimy w niedzielę być już o 5 rano w pracy , by powitać się z naszymi widzami i przywitać Nowy Rok. Nie narzekamy, bo naprawdę kochamy naszą pracę i to nie jest kokieteria - tłumaczy.

Co natomiast z samym Sylwestrem? Tu także Kasia i Maciek nie planują nic szalonego i spędzą ten czas w domu i we własnym gronie.

Mówią, że niedługo na pewno wrócą do Jerozolimy. Możliwe, że jak nie będą mieli żadnych obowiązków zawodowych, to powitają tam nawet Nowy Rok. Jak nie pojadą tam w sylwestra, to możliwe, że wrócą do Izraela pod koniec stycznia na 50. urodziny Maćka - donosiło na początku grudnia źródło tabloidu.