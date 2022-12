Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już są PO WIGILII! "W tym roku nieco wcześniej..." (ZDJĘCIA)

retorka 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie rozumiem, jak osoby wierzące mogą celebrować Boże Narodzenie wcześniej? Co więcej, to nielogiczne nawet dla niewierzących. Sama nie jest katoliczką, ale o ile wiem i jak nazwa wskazuje, to dzień narodzin Boga. Czy narodziny własnego dziecka Kurzopki też świętowałyby zanim wyszłoby ono z łona matki? "Hej, dzieciak urodzi się za dwa dni, ale już balujemy". Co za absurd i fałsz.