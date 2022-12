Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski szaleją w śniegu z owczarkiem Bono. Widać, że pies polubił nową panią? (ZDJĘCIA)

Widok Kurzopków w śniegu to ostatnio bardzo częste zjawisko na portalach plotkarskich, w tym i na Pudelku. Do tej pory najpopularniejszą parę show biznesu widywaliśmy razem jednak przede wszystkim przed studiem Telewizji Polskiej. Na szczęście Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski z biegiem czasu sami coraz chętniej pokazują życie prywatne w mediach społecznościowych. I tak w niedzielę mieliśmy okazję podejrzeć, jak nasze zakochańce bawiły się na spacerze w lesie. A było co pokazywać.